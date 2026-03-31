Скончался российский победитель Лиги чемпионов

На 51-м году жизни умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров
Алексей Даничев/РИА Новости

Победитель Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в составе сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Мешков Брест» в Telegram-канале.

В последние годы жизни Кокшаров работал в белорусской команде в качестве главного тренера.

«Клуб выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде», — говорится в тексте сообщения.

В сезоне-2003/04 Кокшаров выиграл Лигу чемпионов в составе «Целе» из Словении. Его сын, футболист Александр Кокшаров, играет за «Краснодар» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо и дзюдо. В марте текущего года до международных турниров допустили юниорские и молодежные сборные России по гандболу.

Ранее скончалась двукратная паралимпийская чемпионка Алевтина Елесина.

 
