Скончался российский победитель Лиги чемпионов

На 51-м году жизни умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров

Победитель Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в составе сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Мешков Брест» в Telegram-канале.

В последние годы жизни Кокшаров работал в белорусской команде в качестве главного тренера.

«Клуб выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде», — говорится в тексте сообщения.

В сезоне-2003/04 Кокшаров выиграл Лигу чемпионов в составе «Целе» из Словении. Его сын, футболист Александр Кокшаров, играет за «Краснодар» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

