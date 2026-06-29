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Мирра Андреева пробилась во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась во второй круг Уимблдона
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российская теннисистка в матче первого круга Уимблдона одержала победу над представительницей Польши Магдой Линетт.

Представительница России одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

За выход в третий круг Уимблдона-2026 Мирра Андреева сразится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Уимблдон — единственный из четырех турниров «Большого шлема», который проводится на травяном покрытии. Соревнования пройдут с 29 июня до 12 июля.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA.

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