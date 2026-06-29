Теннисист Рублев проиграл в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев уступил своему соотечественнику Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 57 минут, завершилась со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14). . На счету Сафиуллина 11 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

Во втором круге Уимблдона Роман Сафиуллин встретится с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

1 июня Рублев уступил чеху Якубу Меншику в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев остался на девятом месте в рейтинге ATP.