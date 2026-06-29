Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Спорт

Теннисист Рублев проиграл в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Рублев проиграл Сафиуллину в первом круге Уимблдона
Fabian Bimmer/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев уступил своему соотечественнику Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 57 минут, завершилась со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14). . На счету Сафиуллина 11 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

Во втором круге Уимблдона Роман Сафиуллин встретится с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

1 июня Рублев уступил чеху Якубу Меншику в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев остался на девятом месте в рейтинге ATP.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!