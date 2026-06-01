Рублев не смог пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев уступил чеху Якубу Меншику в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Меншик сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом и бразильцем Жоао Фонсекой.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».