Тренеру сборной Южной Кореи угрожают из-за вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо получает угрозы после вылета команды с чемпионата мира после группового этапа, передает Actu Foot в соцсетях.

Отмечается, что один из пользователь соцсетей опубликовал запись, в которой сообщил о намерении расправиться с тренером. Полиция уже начала расследование по факту угроз.

Сборная ЮАР обыграла Южную Корею в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Из группы A в плей-офф с первого места вышла Мексика, сборная ЮАР вышла со второй строчки. Сборная Южной Кореи заняла третье место.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее президент Южной Кореи раскритиковал руководство национальной команды после вылета с ЧМ.