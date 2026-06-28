Президент Южной Кореи раскритиковал руководство национальной команды после вылета с ЧМ

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен о вылете с ЧМ: я испытываю чувство абсурда

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал в своих соцсетях руководство национальной команды после вылета с чемпионата мира на стадии группового этапа.

«Я испытываю чувство абсурда. В основе всего лежат человеческие мотивы. Когда кумовство и разделение преобладают над компетентностью, а некомпетентные люди назначаются на руководящие должности, результат практически неизбежен», — сказал Ли Чжэ Мен.

Сборная ЮАР обыграла Южную Корею в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Из группы A в плей-офф с первого места вышла Мексика, сборная ЮАР вышла со второй строчки. Сборная Южной Кореи заняла третье место.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее главный тренер сборной Шотландии покинул пост после вылета с ЧМ-2026.