Ведущие теннисисты прекратят бойкотировать СМИ на Уимблдоне

Ведущие теннисисты подтвердили, что на Уимблдоне возобновят полноценное общение со СМИ. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в соцсети X.

«После конструктивных встреч между представителями игроков и руководством Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, организующего Уимблдон. Игроки подтвердили, что возобновят обычную работу со СМИ на турнире. Это решение основано на обязательстве Уимблдона представить конкретные предложения по всем трем пунктам, изложенным игроками в июльском обращении 2025 года», — сказано в заявлении.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе. 22 мая Соболенко прервала пресс-конференцию в медиадень «Ролан Гаррос» в Париже в знак протеста из-за низких призовых.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

11 июня появилась информация, что призовой фонд Уимблдона был увеличен до 85,7 млн долларов, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом.

Ранее первая ракетка мира объяснил, ради чего теннисисты устраивают бойкот прессе.