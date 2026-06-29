Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Спорт

Ведущие теннисисты прекратят бойкотировать СМИ на Уимблдоне

Теннисисты возобновят полноценное общение со СМИ на Уимблдоне
sergey kolesnikov/Shutterstock/FOTODOM

Ведущие теннисисты подтвердили, что на Уимблдоне возобновят полноценное общение со СМИ. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в соцсети X.

«После конструктивных встреч между представителями игроков и руководством Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, организующего Уимблдон. Игроки подтвердили, что возобновят обычную работу со СМИ на турнире. Это решение основано на обязательстве Уимблдона представить конкретные предложения по всем трем пунктам, изложенным игроками в июльском обращении 2025 года», — сказано в заявлении.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе. 22 мая Соболенко прервала пресс-конференцию в медиадень «Ролан Гаррос» в Париже в знак протеста из-за низких призовых.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

11 июня появилась информация, что призовой фонд Уимблдона был увеличен до 85,7 млн долларов, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом.

Ранее первая ракетка мира объяснил, ради чего теннисисты устраивают бойкот прессе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно вступить в наследство, чтобы не остаться без него, и во сколько это обойдется? Гайд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!