Первая ракетка мира объяснил, ради чего теннисисты устраивают бойкот прессе

Синнер о бойкоте прессы: дело не только в деньгах

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал решение ведущих теннисистов урезать время общения с прессой на Уимблдоне до пятнадцати минут в течение первой недели турнира, передает Spazio Tennis.

«Мы еще не там, где хотели бы быть, но мы делаем шаги вперед. Дело не только в деньгах, речь идет обо всей ситуации в целом, включая благополучие игроков и все остальное. Посмотрим, как все сложится в будущем», — заявил Синнер.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе. 22 мая Соболенко прервала пресс-конференцию в медиадень «Ролан Гаррос» в Париже в знак протеста из-за низких призовых.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

11 июня появилась информация, что призовой фонд Уимблдона был увеличен до 85,7 млн долларов, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом.

Ранее вторая ракетка мира деактивировала свои соцсети из-за хейта.