Стало известно, почему чемпионка ОИ Мельникова пропустит чемпионат России

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале объявила о снятии с чемпионата России из-за травмы ноги.

«Чемпионат России — 2026 пройдет без меня. Это непростое решение было принято, чтобы поберечь мою ногу, которую я травмировала еще в 2024 году. К сожалению, иногда она напоминает о себе. Впереди чемпионат Европы, поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своем теле», — написала Мельникова.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве и двукратная чемпионка мира в личном многоборье.

4 октября 2025 года Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Еще одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее триумфа в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

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