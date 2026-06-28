Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила пятую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на официальном сайте организации.

Теннисистка также осталась лидером среди соотечественниц. Россиянка Диана Шнайдер улучшила свою позицию, поднявшись с 16-го на 15-е место. В первой двадцатке также значатся Екатерина Александрова (19-я) и Анна Калинская (20-я).

Продолжает возглавлять рейтинг белоруска Арина Соболенко, второй идет Елена Рыбакина из Казахстана, а тройку лидеров замыкает представительница Польши Ига Швентек.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева заявила, что не хочет завышать ожидания перед Уимблдоном-2026.