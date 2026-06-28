В «Зените» хотят найти конкурента Соболеву этим летом

Председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что клуб намерен приобрести нападающего в летнее трансферное окно, передает РИА Новости.

«Конкуренция нужна любому футболисту. Естественно, будем искать нападающего. Мы же не можем с одним Александром пройти весь сезон. Также мы не могли весну пройти с одним нападающим, поэтому и была аренда Дурана», — cказал Зырянов.

В минувшем сезоне-2025/2026 Александр Соболев провел за «Зенит» 38 матчей, забил 13 голов и отдал три голевые передачи.

17 мая петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ со счетом 1:0 и выиграл чемпионат страны в 12-й раз. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита».

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее Константин Тюкавин подтвердил, что им интересовался «Спартак».