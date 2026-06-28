«Не хочу завышать ожидания»: Андреева об участии на Уимблдоне-2026

Первая ракетка России Мирра Андреева на пресс-конференции рассказала об ожиданиях от Уимблдона-2026

«Я буду стараться. Не хочу завышать ожидания, потому что чувствую, что когда я это делаю, иногда все идет не так. Просто сосредоточусь на том, как я хочу играть в каждой игре, в которой у меня будет возможность здесь принять участие. Честно говоря, не знаю. Но я думаю, именно это и делает этот турнир таким интересным», — сказала Андреева.

Уимблдон — единственный из четырех турниров «Большого шлема», который проводится на травяном покрытии. Соревнования пройдут с 29 июня до 12 июля.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева сохранила место в топ-5 рейтинга WTA.