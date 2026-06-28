Появились новые подробности о состоянии здоровья Топурии после боя с Гейджи

Экс-чемпиона UFC Топурию выписали из больницы после поединка с Гейджи

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия выписан из больницы, куда попал после боя с Джастином Гейджи на турнире UFC White House — Freedom 250 в Вашингтоне.

Ранее появилась информация, что у Топурии был обнаружен несильный перелом глазницы. Для реабилитации операционное вмешательство не требовалось.

Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и попросил остановить бой из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.

Ранее Гейджи потребовал долю в UFC за свои заслуги.