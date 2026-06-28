Кейн забил 11-й мяч на чемпионатах мира и установил рекорд, Англия обыграла Панаму

Англия обыграла Панаму и заняла первое место в группе L на ЧМ-2026

Сборная Англии обыграла команду Панамы в заключительном, третьем туре группового этапа на чемпионате мира — 2026. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник Джуд Беллингем открыл счет на 62-й минуте. Букайо Сака исполнил подачу на ближнюю штангу, и Беллингем в касание переправил мяч в ворота левой ногой — 1:0.

Гарри Кейн установил окончательный счет встречи на 67-й минуте. Беллингем навесил на линию вратарской, и Кейн открылся из-за спины защитника и нанес точный удар головой — 2:0.

Этот гол стал для Кейна 11-м на чемпионатах мира. Нападающий установил национальный рекорд: ни один футболист сборной Англии не забивал больше на мундиалях.

Благодаря этой победе Англия набрала семь очков и вышла с первого места в 1/16 финала чемпионата мира.

Итоговая таблица группы L: 1) Англия (семь очков), 2) Хорватия (шесть очков), Гана (четыре очка), Панама (ноль очков).

Англия, Хорватия и Гана вышли в плей-офф, а Панама покинула турнир.

Ранее федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с ЧМ.