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Шара Буллет одолел Перейру на турнире UFC в Баку

Шара Буллет одолел Перейру в соглавном бою турнира UFC в Баку
Pure Fighting/YouTube

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, одолел бразильца Мишеля Перейру на турнире в Баку.

Шара Буллет и Мишель Перерйра провели в октагоне все три раунда. Россиянин выиграл единогласным решением судей. (29-28, 29-28, 29-28).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.

27 июля 2025 года Шара Буллет, после победы над канадцем Марком-Андре Баррио. в рамках турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби в ОАЭ, был госпитализирован.

причиной госпитализации спортсмена стал перелом носа, полученный им по ходу боя во второй пятиминутке. Отмечается, что состояние Магомедова стабильное.

Бой продлился все три раунда и завершился по итогам судейского решения. Все три арбитра единогласно отдали победу во всех раундах Шаре Буллету — 30-27.

Ранее Шара Буллет победил Марка-Андре Баррио.

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