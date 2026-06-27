Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух сравнил фигуриста Алексея Ягудина с футболистом Лионелем Месси, передает «Советский спорт».

«Алексея Ягудина можно сравнить с Месси? Да, есть какое-то общее настроение, характер. Леша — мой друг, а с Месси я не знаком, поэтому его характер я не знаю. Но Месси чем-то его напоминает», — сказал Авербух.

22 июня сборная Аргентины обыграла Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. Оба гола в этом матче оформил Месси, теперь на его счету 18 мячей на мировых первенствах, что позволяет ему занимать первую строчку по этому показателю.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси отправили в запас на ЧМ-2026.