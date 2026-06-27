«Валиева была последней»: Жулин согласился с мнением о слабом поколении фигуристок

Призер двух Олимпиад и чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин заявил, что согласен с Этери Тутберидзе об отсутствии исключительных фигуристок в нынешнем поколении. Его слова передает Sport24.

«Очевидно, что Этери Георгиевна знает, о чем говорит. Камила Валиева была последней нашей экстраординарной фигуристкой. Не думаю, что из-за нынешних обстоятельств нужно кого-то винить. Я склонен думать, что это цикличная история. Совсем недавно катались и Трусова, и Косторная, и Щербакова, а сейчас таких нет. Нужно ждать, когда у нас появится кто-то сравнимый с ними», — сказал Жулин.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года.

16 июня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) во время Совета организации рассмотрел вопрос о возвращении российских и белорусских фигуристов на международную арену. Сейчас в организации анализируют возможное решение по допуску.

Ранее олимпийская чемпионка ответила Тутберидзе.