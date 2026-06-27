«Футбол за такое накажет»: Аршавин раскритиковал сборную Норвегии на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии «Матч ТВ» выразил разочарование из-за того, что национальная команда Норвегии не сыграла основным составом в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Францией.

«Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу. Они предпочли «синицу в руке», зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот‑д'Ивуара, и не стали бороться за первую позицию в группе», — указал он.

26 июня норвежская сборная проиграла национальной команде Франции со счетом 1:4 и заняла второе место в группе. В 1/16 финала норвежцы сыграют в 1/16 финала мирового первенства с национальной командой Кот-д′Ивуара. Игра состоится 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции. Сборная России не принимает участие в мировом первенстве из-за отстранения, которое было наложено в 2022 году после начала СВО России на Украине. Этот мундиаль стал уже вторым, который пропускают российские игроки.

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