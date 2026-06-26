«Ростов» вернулся из отпуска с победой со счетом 19:0

«Ростов» в первом контрольном матче сезона-2026/27 обыграл «Сандату».

Игра прошла на стадионе «Олимп им. Виктора Понедельника» в Ростове-на-Дону в закрытом режиме и завершилась со счетом 19:0. Два покера в составе желто-синих оформили Тимур Сулейманов и Иван Комаров, нападающий Егор Голенков отметился хет-триком.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) чемпионом стал петербургский «Зенит», который в матче 30-го тура обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Донской клуб с активом в 33 балла занял десятое место в таблице.

Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита».

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее стали известны составы Сенегала и Ирака на матч ЧМ-2026.