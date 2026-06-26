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Легендарный тренер Москвина объяснила часто изменение правил в фигурном катании

Тамара Москвина: фигурное катание немыслимо без изменений и зрелищности
РИА Новости

Фигурное катание не может оставаться всегда стабильным – правила в нем действительно часто меняются, так как многое зависит от критериев оценивания. Причем в этом виде спорта их намного больше, чем в других видах спорта, которые базируются лишь на точных измерениях и подсчетах. Об этом легендарный тренер Тамара Москвина рассказала в интервью проекту «Сноб».

В пример она привела футбол, где, как правило, все понятнее – либо гол забит, либо нет.

«У фигуристов все дискуссионно: был недокрут или нет? Что лучше — классическая музыка или современная? Субъективизм у судей всегда присутствует», — отметила тренер.

Она напомнила, что раньше проводились соревнования по начертанию фигур на льду, и, хотя такой практики нет с 90-х годов, многие выступали против ее отмены. При этом сегодня про это уже почти все забыли.

На вопрос о том, что можно считать прогрессом в фигурном катании, Москвина подчеркнула, что это не ограничивается технической сложностью программы – важно также, чтобы росла зрелищность, фигурист использовал неожиданные элементы и удивлял публику. Причем такие необычные элементы касаются, в том числе и костюмов, выбора музыки, сюжетов.

«Интернет очень ускоряет прогресс: можно онлайн наблюдать за тем, что происходит за тридевять земель», — подчеркнула тренер.

Напомним, Тамара Москвина — серебряный призер ЧМ-1969 в паре с Алексеем Мишиным. После того турнира она завершила спортивную карьеру и занялась тренерской деятельностью. В числе её воспитанников — Оксана Казакова, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Юко Кавагути, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Она также является самым результативным тренером, её ученики четырежды побеждали в Олимпиадах, а также выиграли почти 70 медалей в чемпионатах Европы и мира. Сегодня ей 85 лет.

Ранее Москвина исполнила каскад из трёх прыжков в 84 года.

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