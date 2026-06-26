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Названо главное разочарование ЧМ-2026

Экс-игрок Радимов назвал Турцию главным разочарованием группового этапа ЧМ-2026
Jessie Alcheh/Reuters

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ» назвал сборную Турции главным разочарованием по итогам группового этапа чемпионата мира — 2026.

«Если брать соотношение ожиданий и того, что получилось на практике, то сборная Турции — главный неудачник группового этапа. У них футболисты из классных команд, они нанесли много ударов. Все решил стартовый матч с Австралией, когда они недооценили соперника», — указал он.

В ночь на 26 июня турецкая сборная в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира одержала победу над национальной командой США с результатом 3:2. Победный гол турецкие футболисты забили на 90+8-й минуте, когда Каан Айхан после отскока от соперника пробил с метра.

Турция одержала победу, которая уже ничего не решала: поражения в двух предыдущих матчах досрочно лишили команду шансов на плей-офф. А США, несмотря на эту неудачу, сохранили первое место в группе и в 1/16 финала сыграют со сборной Боснии и Герцеговины.

Ранее Австралия вышла в плей-офф чемпионата мира.

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