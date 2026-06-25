Назвал клуб РПЛ, который хочет подписать Дзюбу

Воронежский «Факел» хочет подписать контракт с российскими нападающим Артемом Дзюбой. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, новый гендиректор клуба Дмитрий Кондратов уверен, что сможет найти деньги на подписание Дзюбы, если тот пересмотрит свое решение выступать только в столичных командах.

Кондратов считает, что при всех финансовых проблемах клуба он сможет найти инвесторов, благодаря которым будет решен вопрос с зарплатой форварда.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Ранее на чемпионате мира был побит рекорд Дзюбы.