Неймар расплакался из-за своего дебюта на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар эмоционально отреагировал на свой дебют на чемпионате мира — 2026. Его слова приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Форвард, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену в матче с Шотландией, появившись на поле на 76-й минуте.

«Да, я плакал в раздевалке. Слава богу, что могу помочь своей стране, я так счастлив», — заявил он.

Встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 3:0. Дублем отметился Винисиус Жуниор, дважды воспользовавшийся грубыми ошибками шотландских защитников при выходе из обороны. В первом случае форвард «Реала» все сделал сам, во втором он трансформировал в гол передачу накрывшего соперника Бруно Гимарайнса. Позже Гимарайнс оформил и свою вторую голевую передачу, выведя на гол Матеуса Кунью.

Бразилия вышла в плей-офф чемпионата мира с первой строчки в группе С, команда Марокко оказалась на второй позиции и тоже вышла в 1/16 финала. На третьем месте расположилась Шотландия, которая все еще сохраняет шансы на дальнейшее участие в мундиале.

Ранее мексиканский вратарь установил рекорд чемпионатов мира.