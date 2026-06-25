Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Неймар расплакался из-за своего дебюта на ЧМ-2026

Неймар эмоционально отреагировал на свой дебют на ЧМ-2026
Dylan Martinez/Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар эмоционально отреагировал на свой дебют на чемпионате мира — 2026. Его слова приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Форвард, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену в матче с Шотландией, появившись на поле на 76-й минуте.

«Да, я плакал в раздевалке. Слава богу, что могу помочь своей стране, я так счастлив», — заявил он.

Встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 3:0. Дублем отметился Винисиус Жуниор, дважды воспользовавшийся грубыми ошибками шотландских защитников при выходе из обороны. В первом случае форвард «Реала» все сделал сам, во втором он трансформировал в гол передачу накрывшего соперника Бруно Гимарайнса. Позже Гимарайнс оформил и свою вторую голевую передачу, выведя на гол Матеуса Кунью.

Бразилия вышла в плей-офф чемпионата мира с первой строчки в группе С, команда Марокко оказалась на второй позиции и тоже вышла в 1/16 финала. На третьем месте расположилась Шотландия, которая все еще сохраняет шансы на дальнейшее участие в мундиале.

Ранее мексиканский вратарь установил рекорд чемпионатов мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!