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РПЛ опубликовала расписание на сезон-2026/27

РПЛ опубликовала календарь сезона-2026/27
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание первых туров. Информация об всех турах выложена на официальном сайте Лиги.

Национальное первенство стартует 24 июля, завершится турнир 29 мая 2027 года.

В первом туре РПЛ, который состоится 24-27 июля, сыграют: «Динамо»«Крылья Советов», «Спартак» — «Родина», «Оренбург» — «Ростов», «Локомотив» — «Ахмат», ЦСКА — «Балтика», «Рубин» — «Краснодар», «Акрон»«Зенит», «Факел» — «Динамо» (Махачкала).

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» проведут матч в рамках пятого тура РПЛ, в этом же туре сыграют столичные ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые боролись за золото национального первенства в сезоне-2025/26, впервые сыграют в десятом туре.

Победителем Российской Премьер-Лиги сезона 2025/26 стал петербургский «Зенит». Команда завоевала чемпионский титул в 11-й раз в своей истории. Старт нового сезона РПЛ будет предварять матч за Суперкубок России — 12 июля трофей разыграют «Зенит» и «Спартак», выигравший Кубок.

Ранее стало известно, возможен ли трансфер лидера «Локомотива» в «ПСЖ».

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