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Стало известно, возможен ли трансфер лидера «Локомотива» в «ПСЖ»

Агент Барбоза: трансфер Батракова в «ПСЖ» возможен только после чемпионата мира
Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что переход российского полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в парижский «ПСЖ» возможен только после чемпионата мира — 2026. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть небольшая группа клубов, которая еще не приняла решение по трансферам, в их числе «ПСЖ». Они ждут, как пройдет чемпионат мира и как дальше развиваться ситуация на трансферном рынке. Некоторые игроки могут уйти из «ПСЖ» в условный «Реал». Если это случится, откроются места. На данный момент этот вопрос заморожен», — указал он.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

СМИ сообщали, что Батраков близок к переходу во французский «ПСЖ». Однако позднее появилась информация, что парижане решили отказаться от этого трансфера.

Ранее Батраков женился.

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