Агент Дзюбы рассказал о похудении игрока

Леонид Гольдман, агент нападающего Артема Дзюбы, рассказал, что форвард похудел на отдыхе в Турции. Его слова передает «Матч ТВ».

«Из отпуска Артем вернулся даже с меньшим весом, чем было до отдыха. Это как раз говорит о том, что он вел активный образ жизни, не нарушал режим. Мы с ним разговаривали, Артем остался очень доволен отдыхом», — сказал Гольдман.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

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