Президент США Дональд Трамп призвал запретить участие транс-персон («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)* («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) во всех женских соревнованиях.

На встрече с журналистами в Пенсивальвании глава США заявил, что женщины и мужчины не должны соревноваться вместе в силовых дисциплинах, как тяжелая атлетика.

«Пришел мужчина, который совершил «переход». Это такой термин. Он был внизу списка мужчин тяжелоатлетов, но теперь он женщина-тяжелоатлет. Он посмотрел на вес, думаю, там было 210 фунтов. Он победил, и все сказали: как здорово. Мы с ума сошли или что?» — вопросил Трамп.

6 февраля 2025 года Трамп запретил транс-персонам* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) участвовать в женских соревнованиях на территории США. В марте 2026 года аналогичный запрет ввел Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Wolrd Athletics ввели обязательный гендерный тест для женщин.