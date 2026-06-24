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Суперкомпьютер назвал имя нового фаворита ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta назвал Аргентину новым фаворитом ЧМ-2026
Claudia Greco/Reuters

Аргентина возглавила рейтинг фаворитов чемпионата мира 2026 года после матчей первого тура по версии суперкомпьютера Opta.

В топ-5, помимо действующих чемпионов мира, попали Франция, Испания, Англия и Португалия. В десятку сильнейших вошли Германия, Бразилия, Норвегия, Нидерланды и США.

22 июня сборная Аргентины обыграла Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лионель Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее стали известны результаты 13-го дня чемпионата мира по футболу.

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