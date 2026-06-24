Трамп рассказал, как трансженщины мешают спортсменкам

Мужчинам, сменившим пол, не следует участвовать в женских спортивных соревнованиях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания, передает РИА Новости.

Глава Белого дома раскритиковал ситуацию, когда женщины, по его мнению, вынуждены соперничать со спортсменами, совершившими гендерный переход. В качестве примера Трамп привел историю тяжелоатлета, который после смены пола начал выступать в женской категории. По словам президента США, такой спортсмен ранее занимал невысокие позиции среди мужчин, однако после смены категории получил преимущество в женских соревнованиях.

«Пришел мужчина, который совершил переход. Это такой термин. Он был внизу списка мужчин-тяжелоатлетов, но теперь он — женщина-тяжелоатлет. Он посмотрел на вес, думаю, там было 210 фунтов (около 95 килограммов — ред.). Это много для женщины, но не для мужчины, который может это одной рукой сделать», — рассказал историю американский президент.

21 января 2025 года Трамп подписал указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии. В указе говорится, что пол человека является неизмененным, поскольку он основан на фундаментальной и неоспоримой реальности. В документе подвержена критике так называемая гендерная идеология, классифицирующая пол как изменяемую по желанию человека концепцию.

Ранее российский философ Дугин отозвался о трансгендерах («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в США.