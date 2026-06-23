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О'Мэлли назвал величайшего бойца в легчайшем весе

О'Мэлли назвал Петра Яна величайшим бойцом в легчайшем весе
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли в подкасте One Night with Steiny признал Петра Яна лучшим бойцом в истории дивизиона.

«Думал, что Алджамейн Стерлинг — величайший, но я вышел и побил его. Мераб выдал эту безумную серию, подумал: «Боже, Мераб — величайший всех времен». Затем Петр возвращается и выглядит безумно в бою с Мерабом, думаю: «Петр — величайший легчайший боец всех времен», — сказал О'Мэлли.

Ян — российский боец легчайшего дивизиона UFC, в активе которого 20 побед и пять поражений.

В 2022 году Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Ранее Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC.

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