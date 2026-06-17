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Российский чемпион Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC

Петр Ян поднялся на третье место в UFC вне зависимости от весовых категорий
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян поднялся на третье место в обновленном рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий.

Боец прибавил две позиции. Лидером рейтинга остался россиянин Ислам Махачев, вторым идет австралиец Александр Волкановски. На четвертую строчку поднялся американец Джастин Гейджи, который стал новым чемпионом в легком весе после победы над Илией Топурией на турнире в Белом доме. Топурия опустился на пятое место.

В 2022 году Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Ранее Петр Ян объяснил свое отсутствие на турнире в Белом доме.

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