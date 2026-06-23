Месси ответил, сколько голов забьет на ЧМ-2026

Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси рассказал, сколько голов он еще намерен забить на турнире. Его слова передает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

«Сколько голов на чемпионате мира я могу еще забить? Я устал и сейчас не думаю об этом. Я просто хочу насладиться победой со своими партнерами по команде», — сказал Месси.

Сборная Аргентины переиграла команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее жена Месси отреагировала на исторический рекорд мужа.