Губерниев назвал Неймара одним из лучших футболистов мира

Губерниев: Неймар — один из лучших игроков мира, не надо смотреть ему в паспорт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что нападающий сборной Бразилии Неймар входит в число сильнейших футболистов планеты. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если он будет готов, то сыграет. Конечно, хочется видеть Неймара на поле, но тренеру виднее. В паспорт заглядывать не надо никому. Неймар не будет никого удивлять, он — один из лучших игроков мира, и если у него будет здоровье, чтобы выйти и сыграть — он выйдет и сыграет», — сказал Губерниев.

Неймар получил травму правой икроножной мышцы в матче «Сантоса» против «Куритибы».

В активе 34-летнего форварда — 79 голов в 128 матчах за национальную команду. По этому показателю он является лучшим снайпером в истории сборной Бразилии.

Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:0. На 23-й минуте Матеус Кунья вывел Бразилию вперед, а на 36-й оформил дубль. Перед самым перерывом отличился Винисиус Жуниор.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Неймар провел первую тренировку в общей группе на ЧМ-2026.