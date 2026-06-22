Неймар провел первую тренировку в общей группе на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар впервые с момента старта чемпионата мира провел полноценную тренировку в общей группе.

Форвард был включен в заявку на турнир, однако из-за повреждения не участвовал в стартовых матчах против Марокко и Гаити.

Неймар получил травму правой икроножной мышцы в матче «Сантоса» против «Куритибы».

В активе 34-летнего форварда — 79 голов в 128 матчах за национальную команду. По этому показателю он является лучшим снайпером в истории сборной Бразилии.

Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:0. На 23-й минуте Матеус Кунья вывел Бразилию вперед, а на 36-й оформил дубль. Перед самым перерывом отличился Винисиус Жуниор.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее президент Бразилии высмеял Неймара.