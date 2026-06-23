«Краснодар» намерен арендовать игрока «Реал Сосьедада» Захаряна

Руководство «Краснодара» рассматривает вариант с арендой полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в случае, если команду покинет капитан команды Эдуард Сперцян. Об этом пишет «Mash на спорте».

По данным источника, краснодарский клуб заинтересован в аренде 23-летнего хавбека с правом последующего выкупа. Однако полноценный трансфер маловероятен — руководство клуба не готово тратить 9-10 миллионов евро на игрока, который регулярно сталкивается с травмами. Переговоры пока не ведутся, так как приоритетом клуба остается сохранение Сперцяна еще на один сезон.

Контракт Захаряна с испанским клубом рассчитан до 2029 года. Сумма трансфера составила 12 млн евро. За три сезона в Испании он провел 65 матчей, забил три гола и отдал три передачи.

В прошедшем сезоне 25-летний Сперцян провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее агент заявил, что «Краснодар» принял предложение Саудовской Аравии по Сперцяну.