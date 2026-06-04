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Агент заявил, что «Краснодар» принял предложение Саудовской Аравии по Сперцяну

Гурцкая заявил, что «Краснодар» принял предложение «Аль-Ахли» по Сперцяну
Виталий Тимкив/РИА Новости

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире YouTube-канала Fonbet заявил, что «Краснодар» принял предложение саудовского клуба «Аль-Ахли» по переходу полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Есть предметный интерес из Саудовской Аравии. Из последнего известно, что футбольный клуб «Краснодар» не против, чтобы Эдик разговаривал о своих личных условиях. Мы не знаем цифр, но по всей видимости, «Краснодар» принял предложение «Аль-Ахли», — сказал Гурцкая.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее в России призвали Сперцяна отказаться от перехода в Саудовскую Аравию.

 
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