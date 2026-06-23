Жена Месси отреагировала на исторический рекорд мужа

Жена Месси: какая привилегия — видеть, как ты снова и снова творишь историю

Супруга аргентинского нападающего Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своих соцсетях отреагировала в соцсетях на рекорд мужа, установленный в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии.

Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Какая привилегия — видеть, как ты снова и снова творишь историю. Я люблю тебя, Лео!» — написала Рокуццо.

Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

Ранее Килиан Мбаппе отказался конкурировать с Месси.