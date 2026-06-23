Результаты 12-го дня чемпионата мира по футболу

Четыре матча были сыграны в 12-й день чемпионата мира — 2026

Четыре матча были сыграны в 12-й день чемпионата мира — 2026, на котором идет второй тур группового этапа.

В первой игре сборная Аргентины обыграла Австрию. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат.

Во второй игре французы обыграли Ирак. Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшал Филд» и завершилась победой европейцев со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился нападающий Килиан Мбаппе, еще один мяч на счету действующего обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле.

В третьей игре сборная Норвегии переиграла национальную команду Сенегала. Игра прошла в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф» в присутствии 80 663 зрителей и завершилась победой европейцев со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд, еще один мяч на счету Маркуса Педерсена. У проигравшей команды дважды отличился Исмаэль Сарр.

В заключительной встрече иорданцы уступили алжирцам. Игра прошла в Санта-Кларе на стадионе «Левайс» в присутствии 64 000 зрителей и завершилась со счетом 2:1. В составе иорданцев отличился Низар Аль-Рашдан, у алжирцев мячи на счету Надхира Бенбуали и Амина Гури.

Ранее Мирослав Клозе поздравил Лионеля Месси со званием лучшего бомбардира ЧМ.