Клозе поздравил Месси со званием лучшего бомбардира ЧМ

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе в интервью Süddeutsche Zeitung поздравил аргентинца Лионеля Месси с выходом на единоличное первое место в списке бомбардиров в истории чемпионатов мира по итогам матча против Австрии.

По его словам, никто в мире как Месси не заслуживал побить его достижение по забитым мячам на мировых первенствах.

«Я всегда говорил, что Месси не так уж плох. Для меня Лионель Месси — лучший футболист всех времен! Поздравляю, чемпион!» — заявил Клозе.

Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

Ранее Килиан Мбаппе поднялся на второе место в списке бомбардиров в истории ЧМ.