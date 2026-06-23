Мбаппе поднялся на второе место в списке бомбардиров в истории ЧМ

Мбаппе вышел на второе место в списке бомбардиров в истории ЧМ, догнав Клозе

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче против Ирака в матче второго тура чемпионата мира 2026 года.

По ходу игры 27-летний форвард отличился по разу в каждом из таймов, забив 15-й и 16-й мяч на мировых первенствах. Этот результат позволил Мбаппе выйти на второе место в списке бомбардиров в истории ЧМ, догнав немецкого форварда Мирослава Клозе.

Первое место в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси, у которого 18 голов на чемпионатах мира.

Игра Франции и Ирака завершилась со счетом 2:0 в пользу французов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

В первом туре мирового первенства французская сборная оказалась сильнее Сенегала, а Ирак проиграл Норвегии — 1:4.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Норвегия обыграла Сенегал на ЧМ-2026.