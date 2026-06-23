Месси более чем в два раза опережает Роналду по голам на ЧМ

Месси опережает более чем в два раза Роналду по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси увеличил отрыв от португальского форварда Криштиану Роналду по количеству забитых мячей на чемпионатах мира, сообщает портал «Месси против Роналду».

В матче второго тура ЧМ-2026 сборная Аргентины обыграла Австрию, Месси оформил дубль, доведя общее число голов на мундиалях до 18. У 41-летнего Роналду на данный момент восемь забитых мячей.

При этом три гола португалец забил с пенальти – Месси отличился с одиннадцатиметровой отметки четыре раза.

Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

Ранее матч Франции и Ирака на ЧМ-2026 был прерван из-за грозы.