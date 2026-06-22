«Теперь можем спокойнее смотреть в будущее»: Месси о победе над Австрией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Австрией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу заявил, что команда теперь может быть спокойнее относительно будущих результатов.

«Эта победа была крайне важна и далась в тяжелой борьбе. Теперь мы можем спокойнее смотреть в будущее. Я наслаждаюсь этим моментом и с нетерпением жду возможности отпраздновать успех вместе с партнерами», — сказал Месси.

Встреча завершилась со счетом 2:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей.

Сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет группу J. У Австрии три очка и второе место.

Чемпионат мира — 2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Месси повторил рекорд голевой серии на чемпионатах мира.