Дубль Месси помог Аргентине одержать победу в матче ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей. Третьим остается Криштиану Роналду с 15 мячами.

Сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет группу J. У Австрии три очка и второе место.

В третьем туре 28 июня Аргентина сыграет с Иорданией, Австрия встретится с Алжиром.

Чемпионат мира — 2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Месси установил антирекорд ЧМ по числу нереализованных пенальти.