«Медведева не исполняла ультра-си»: чемпионка ОИ ответила Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова не согласилась со словами Этери Тутберидзе о том, что нынешние российские фигуристки не дотягивают до уровня своих предшественниц. Ее слова передает «Sport24».

«Загитова и Медведева не исполняли элементы ультра-си. У них имелась возможность заняться хореографией. А сегодня девочкам приходится осваивать очень сложные элементы. Это сильно отбирает в артистичности. Мы не видим исключительности у нынешнего поколения, потому что акцент на ультра-си», — заявила Бестемьянова.

Российские фигуристы не принимают участия в международных турнирах с 2022 года.

16 июня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) во время Совета организации рассмотрел вопрос о возвращении российских и белорусских фигуристов на международную арену. Сейчас в организации анализируют возможное решение по допуску.

Ранее Татьяна Тарасова согласилась с мнением о более слабом поколении фигуристок.