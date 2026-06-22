Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Футболист забил 17-й гол в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии. Встреча проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Месси отличился на 39-й минуте. Футболист замкнул прострел Медины слева, а Альмада пропустил мяч под ногой. Это четвертый гол Месси на нынешнем турнире. Он обошел бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. На третьем месте — португалец Криштиану Роналду с активом в 15 мячей.

Счет в матче на данный момент 1:0 в пользу Аргентины.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее аргентинскую телеведущую уволили из-за ложной информации об отце Месси.