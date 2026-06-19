«Нет предела совершенству»: Хабиб Нурмагомедов о предстоящем бое Махачева

Член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в своих соцсетях высказался о предстоящем титульном поединке между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри.

«Нет предела совершенству. Путь продолжается», — написал Хабиб.

Бой Махачева и Гэрри состоится 16 августа на «Эксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии. Их поединок возглавит турнир UFC 330. Российский чемпион проведет защиту пояса в полусреднем весе.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.

Ранее тренер Махачева рассказал, может ли Ислам подраться с Конором Макгрегором.