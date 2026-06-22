В Книге рекордов Гиннеса отказались признавать достижение россиянина, покорившего Эверест без ног

Рустам Набиев рассказал, что в Книге рекордов Гиннеса не признали его покорение Эвереста

Российский альпинист без ног Рустам Набиев рассказал в интервью «Газете.Ru», почему в Книге рекордов Гиннеса отказались фиксировать его рекордное восхождение на Эверест.

Набиев стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках.

«С рекордом Гиннесса сейчас все непросто. Республика Белоруссия и Российская Федерация находятся под санкциями, и Книга рекордов, к сожалению, сейчас не регистрирует достижения людей из этих стран. Мы пытались с ними связаться, я сам писал — ответа не получил. Но, знаете, я особо и не горю желанием туда попасть: я и так уже там — за восхождение на восьмитысячник Манаслу в 2021 году», — рассказал Набиев.

Альпинист подчеркнул, что для него главной целью всего восхождения было вдохновить людей не сдаваться в сложных ситуациях и помнить, что черная полоса в жизни точно пройдет.

«Такие достижения ценны не только как спортивный рекорд — они могут затронуть каждого человека. Мой главный посыл, с которым я шел на Эверест: «После падения жизнь не заканчивается». Каждый человек хотя бы раз в жизни проживал по-настоящему трудные времена. И я хотел сказать: все преодолимо, из любого состояния можно выйти, все трудности временны», — отметил Набиев.

rustam_nabiev92/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Набиев лишился ног в 2015 году во время службы в армии: обрушилась казарма ВДВ, в которой жил будущий альпинист. Спортсмен оказался последним пострадавшим, которого вытащили из-под обломков. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги выше колена.

После реабилитации Набиев начал заниматься паралимпийским спортом — три года играл в следж-хоккей (хоккей на санях), а в 2020 году ушел в альпинизм.

С тех пор он покорил такие вершины, как Казбек, Арарат, Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа, пик Мера, Манаслу и Эверест.

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