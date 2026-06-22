Оставшийся без ног российский альпинист назвал самый опасный участок Эвереста

Российский альпинист без ног Рустам Набиев рассказал в интервью «Газете.Ru», как преодолел самый опасный участок во время подъема на Эверест — ледяную реку Кхумбу.

«Все профессиональные альпинисты, которые не раз поднимались на Эверест, предлагали мне перелететь ледопад Кхумбу на вертолете, утверждая, что на руках его пройти невозможно.

Кхумбу — это ледяная река, которая постоянно находится в движении. За сутки она проходит один метр вниз — стекает. И все эти ледяные скалы, стены и сераки (ледяные зубцы, которые образуются на передней кромке ледника. — «Газета.Ru») нависают над тобой.

Они имеют высоту более 50 метров и весят тысячи тонн. Если что-то на тебя упадет, то шансов выжить нет. Поэтому ледопад Кхумбу проходят очень быстро, насколько это возможно.

Я понимал, что иду на большой риск, но спортивный интерес не давал мне уйти в читерство. Поэтому я проходил ледопад Кхумбу на руках. Обычно люди преодолевают его от 6 до 10 часов. Я проходил 16 часов. Это был самый опасный и самый сложный участок маршрута», — рассказал альпинист.

Набиев стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках. Вся экспедиция заняла 50 дней, а само восхождение на вершину и спуск с нее — девять дней.

Ранее Набиев уже попал в Книгу рекордов Гиннеса за подъем на вершину Манаслу высотой 8163 метра в 2021 году.

Спортсмен лишился ног в 2015 году во время службы в армии: обрушилась его казарма ВДВ. Набиев оказался последним пострадавшим, которого вытащили из-под обломков. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги выше колена.

После реабилитации Набиев начал заниматься паралимпийским спортом — три года играл в следж-хоккей (хоккей на санях), а в 2020 году ушел в альпинизм.

С тех пор он покорил такие вершины, как Казбек, Арарат, Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа, пик Мера, Манаслу и Эверест.

Ранее лишившийся ног альпинист из России раскрыл пугающий секрет спуска с Эвереста.