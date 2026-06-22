У российских фигуристок пропала индивидуальность

Тарасова заявила, что согласна с мнением о более слабом поколении фигуристок

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в интервью Sport24 заявила, что согласна с мнением Этери Тутберидзе о том, что современное поколение российских фигуристок выглядит менее ярко на фоне предыдущего.

По ее словам, возможно, новое поколение спортсменок будет лучше.

«Я согласна с Этери Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Я поработала с такими и вижу, что у нас есть проблемы с этим. Индивидуальности не хватает, причем всем. Даже выделить никого не могу», — заявила Тарасова.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года.

16 июня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) во время Совета организации рассмотрел вопрос о возвращении российских и белорусских фигуристов на международную арену. Сейчас в организации анализируют возможное решение по допуску.

Ранее Ирина Роднина рассудила конфликт Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.