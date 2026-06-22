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Роднина рассудила конфликт Плющенко и Тутберидзе

Роднина заявила, что у Плющенко и Тутберидзе разнятся источники финансирования
Александр Вильф/РИА Новости

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью Metro заявила, что считает главное разницей между школами Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе является источник финансирования.

По ее словам, обсуждение конфликта между Плющенко и Тутберидзе является популярным в медиа и собирает большое внимание публики.

«Если «Ангелы Плющенко» – частная академия, Плющенко каток построил за свой счет, тренерский коллектив содержит за свой счет, все за свой счет, то у Этери-то все за счет государства!» — заявила Роднина.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию. Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Александру Трусову взяли под усиленный допинг-контроль.

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